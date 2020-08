Qmusic-dj van eerste uur Martijn Kolkman verlaat zender

Dat melden ze vandaag op Instagram. ‘Precies vijftien jaar geleden werd ik gevraagd om voor Qmusic te gaan werken’, schrijft Martijn. ‘Het doel vanaf de eerste dag was om samen prachtige radio te maken en de beste van het land te worden. Ik heb mijzelf altijd voorgenomen om dit doel samen te bereiken. Dat is gelukt. Ik zeg het niet vaak, maar ik ga op mijn hoogtepunt stoppen’, vervolgt hij, mede verwijzend naar de Nachtwacht Award die hij dit jaar won voor het beste nachtprogramma.



Martijn vindt het tijd voor nieuwe uitdagingen. ‘Ik denk dat het heel gezond is om je hierin je hart te volgen. Het is geen makkelijke keuze, zeker niet als je bij een heel leuk bedrijf werkt en een prachtig radioprogramma kan maken, met de liefste luisteraars.’ Kolkman maakt zijn laatste show in de nacht van aanstaande maandag op dinsdag.