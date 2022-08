Qmusic noteert recordcijfers en blijft de grootste van het land

Op Qmusic stemden in juni en juli 13,1 procent van de luisteraars af, net zoveel als in de periode van mei en juni. NPO Radio 2 volgt met een marktaandeel van 12,1 procent. Dat is net iets minder dan het aandeel van 12,2 procent in mei en juni. De op twee na best beluisterde zender is nog steeds Radio 10 met 9,8 procent van de luisteraars.