Qmusic viert 15-jarig bestaan Foute Uur met de Foute 1500

,,In het begin moesten mensen even wennen aan het begrip ‘fout’, maar al snel werd duidelijk dat we daarmee hits bedoelden die iedereen meezingt en -danst en die je aanzet op feestjes. Inmiddels is het een begrip geworden”, zegt dj Mattie Valk.



Juni is traditiegetrouw de foute maand op Qmusic. Zo wordt het Foute Anthem gekozen, een nummer dat net even wat vaker gedraaid wordt dan de rest. De luisteraars kiezen welk nummer dat wordt. Vorig jaar was dat Tino Martin met Zij Weet Het. Nu is er keuze uit Kom Wat Dichterbij van Regi, Jake Reese en OT, de Hazescover Als Je Alles Weet van Miss Montreal en Banana van Conkarah en Shaggy.



Ook de nummer één van de lijst kiest de luisteraar. Vorig jaar stond Snollebollekes bovenaan in de Top 500 van het Foute Uur, voorafgaand aan vier jaar lang Paul Elstak. Vanaf vrijdag 19 juni is de lijst een week lang dag en nacht te horen.