Queen-drummer Roger Taylor: ‘Als ik het virus had gekregen, had ik kunnen overlijden’

Jan Slagter: ‘Geen nieuw seizoen van Hendrik Groen, maar we zijn bezig met een film’

27 september Er komt mogelijk een film over Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Dat onthulde Jan Slagter vanavond aan tafel bij Johnny de Mol in zijn talkshow HLF8. Er komt in ieder geval geen derde reeks van de Omroep Max-serie die miljoenen kijkers naar de buis trok in 2017 en 2019.