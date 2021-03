Queen Elizabeth bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

Vooral de discussie die over de huidskleur van baby Archie werd gevoerd, raakt de Britse koningin. ,,De onderwerpen die ter sprake kwamen, specifiek die over ras, zijn zorgwekkend. Hoewel sommige herinneringen in de familie anders worden beleefd, zullen ze serieus genomen worden en privé door de familie besproken worden.” Ze voegt daar aan toe: “Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde familieleden blijven.”



Meghan zei tijdens het interview onder meer dat er tijdens haar zwangerschap in het paleis ‘zorgen om en gesprekken over’ de huidskleur van de baby waren. Ook sprak ze over suïcidale gedachten, beweerde ze dat haar schoonzus Catherine haar aan het huilen had gemaakt.