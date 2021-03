‘Queen Elizabeth gaat diversiteitsbeleid opnieuw bekijken’

De stap - die inmiddels ook gemeld is door andere Britse media - volgt op het veelbesproken interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan bij Oprah Winfrey. In het interview zeiden zij onder meer dat iemand binnen de koninklijke familie ‘zorgen’ had over de huidskleur van hun zoontje Archie toen Meghan nog zwanger was.



Britse media stellen dat het koningshuis al enig diversiteitsbeleid had en voor het schokkende interview ook al het proces in gang had gezet om dat opnieuw onder de loep te nemen, omdat men niet tevreden was over de resultaten ervan. Het koningshuis wil deze keer minderheden, gehandicapten en vertegenwoordigers van de lhtbi-gemeenschap vragen om hun input. Hetzelfde geldt voor het paleispersoneel.