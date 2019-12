Queen Elizabeth laat fotolijstje Harry en Meghan achterwege bij speech

De kerstspeech van Elizabeth is een jaarlijkse traditie. Ook morgenavond is op de Britse tv weer een toespraak van de koningin te zien, die ze onlangs opnam. In een aankondiging op Instagram is te zien dat naast haar op tafel diverse fotolijstjes staan. Zo zijn er kiekjes van haar vader koning George VI, haar man prins Philip (98), prins William (37) en zijn gezin en Elizabeths zoon prins Charles (71) en zijn Camilla (72). Opvallend is dat een foto van prins Harry, Meghan en baby Archie ontbreekt. Vorig jaar stond nog wel een foto van het stel op tafel.



Het is niet duidelijk waarom een foto van het gezin ontbreekt. Een mogelijke reden is dat Harry geen troonopvolger is. Royaltywatchers en fans van het Britse koningshuis speculeren er echter op los en beweren dat de afwezigheid van de foto aantoont dat de relatie tussen de Queen en Harry is bekoeld.



Er zouden spanningen zijn omdat Harry en Meghan zich niet aan de tradities van het Britse koningshuis houden. Zo vieren ze – anders dan gebruikelijk – dit jaar geen kerst met de familie op het landhuis van koningin Elizabeth in Sandringham. Het is geheel onduidelijk in hoeverre de geruchten over de slechte band waar zijn.