Queen of Pop in verval: Madonna cancelt voor tiende keer in korte tijd show

Madonna is inmiddels 61 jaar, maar wil van geen ophouden weten. Toch gaat het net iets vaker dan gebruikelijk mis bij de wereldster, die in de afgelopen decennia de successen aaneenreeg. Zo maakten fans zich grote zorgen toen ze vorige week zondag slechts 2,5 uur voor aanvang van het concert in Lissabon de show toch moest annuleren. Enkele toeschouwers waren zelfs al aanwezig in de concertzaal.



Natuurlijk kan het gebeuren dat een artiest een keer een optreden moet afzeggen, maar de Queen of Pop moest ook al in Los Angeles, Miami, New York en Boston verstek laten gaan. Morgen komt daar ook Londen bij. Het eerste concert daar is al afgelast. De reden van dit alles zou volgens de popdiva een onwelwillende knie zijn. Hoewel ze in haar laatste post op Instagram spreekt over meerdere kwalen. ,,Zoals jullie weten word ik al vanaf het begin van de tour geplaagd door blessures maar ik moet altijd naar mijn lichaam luisteren en mijn gezondheid voorop stellen", schrijft Madonna.



Toch gaan er ook flink wat geruchten dat er meer aan de hand zou zijn met Madonna. Maar de zangeres zelf, noch haar management wil daar meer over zeggen. Sterker nog: ze blijven behoorlijk mysterieus over de kwalen die Madonna aan de kant houden. De Queen of Pop heeft in ieder geval nog een bomvol programma voor de boeg in Londen. Ze heeft maar liefst veertien shows op de planning staan in een tijdsbestek van 2,5 week.