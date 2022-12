R. Kelly brengt ondanks gevangenisstraf nieuw album uit

Het nieuwe album van Robert Sylvester Kelly, de echte naam van de zanger, bestaat in totaal uit dertien nummers. In een aantal songs verwijst de Amerikaanse zanger bovendien naar de vele beschuldigingen tegen hem. Daarnaast kregen de laatste drie liedjes de titel I Admit It (I Did It) part one, part two, en part three. De nieuwe plaat van R. Kelly was even te beluisteren op onder meer Spotify en Apple Music. Uiteindelijk werd het album offline gehaald door de grote streamingdiensten