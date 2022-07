R. Kelly onder permanente bewaking ter voorkoming zelfmoord

MET VIDEO Organisa­tie Sensation loopt tegen uitdagin­gen aan: 'Geluk dat we een grote naam zijn’

Sensation is zaterdag na vijf jaar afwezigheid terug in de Johan Cruijff ArenA. In de aanloop naar het evenement waren de inmiddels ‘normale’ materiaal- en personeelstekorten in de sector zeker merkbaar, zegt organisator Eric Keijer. ,,Maar we hebben geluk dat we een grote naam zijn, waardoor mensen graag voor ons werken.”

20:56