Rachel: André en ik hadden seks toen ik 15 jaar was

Rachel Hazes heeft op haar vijftiende voor het eerst seks gehad met André Hazes. De toen 34-jarige zanger kwam haar slaapkamer binnen toen ze op zijn zoon Melvin paste. De artiest was toen nog samen met Ellen Wolf. Rachel wilde het wel, maar het overviel haar ook, zei ze vanavond in de docuserie Kleine jongen .

Rachel en André ontmoetten elkaar voor het eerst toen zij 12 jaar was, vertelde ze. Haar vader Jan van Galen was groot fan van de zanger en ging samen met de kleine Rachel naar een Rotterdams café, waar hij optrad. ,,André ging toen Een beetje verliefd zingen en toen haalde hij mij naar voren. Hij wilde dat samen met mij zingen. Eigenlijk heel apart, want je weet amper met twaalf jaar wat je zingt.’’

Toen ze net 15 jaar was, werd ze een tijdje oppas bij André en Ellen thuis. Het was al langer bekend dat de twee toen gevoelens voor elkaar kregen, maar niet dat ze toen ook het bed deelden. ,,Daar gebeurden wel een paar dingen die eigenlijk niet door de beugel konden’’, aldus Rachel vanavond. ,,Ellen was niet huis, ik was naar bed gegaan. En toen kwam André op een gegeven moment bij mij in de slaapkamer. Toen is er wel wat gebeurd, zeg maar. Toen hebben we ook wel echt seks gehad de eerste keer. André was ook wel mijn eerste vriendje waar ik de liefde mee bedreven heb.’’

Quote Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, ofzo, maar toen ik 15 was, speelde dat echt nog niet bij mij Rachel Hazes

Zelf had ze op dat moment helemaal nog niet aan een seksuele relatie met het idool van haar vader gedacht. ,,Natuurlijk, we hebben het samen gedaan, maar het overviel mij wel. Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, ofzo, maar toen ik 15 was, speelde dat echt nog niet bij mij, dus het is me echt overkomen.’’



Volledig scherm André en Rachel op hun huwelijk. © ANP

Liefdesverklaring

Volgens Rachel wilde André wel graag meer. ,,Op een gegeven moment ging André mij bellen, dat was een beetje een soort liefdesverklaring. En toen bleek Ellen mee te luisteren. (...) Dus dat was geen fijne situatie. Zij dacht natuurlijk: hij heeft een ander, maar ze had nooit verwacht dat ik dat was. Toen heb ik er echt wel voor gekozen om even uit beeld te gaan bij André.’’

Vijf jaar later zagen ze elkaar weer toen André een concert gaf in Rotterdam. ,,Bij de eerste zin wees hij naar mij, met andere woorden, leuk dat je er bent. Hij gaf zijn telefoonnummer en zei: bel me eens. Dus dat hebben we gedaan.’’ Uiteindelijk kregen de twee dus alsnog een relatie.

Quote Als ik het nu zou zien op straat, dan val ik die man aan. Maar omdat het mijn ouders zijn, voelt het heel anders André Hazes junior

Aanvallen

André Hazes junior liet zich vorig jaar nog kritisch uit over het leeftijdsverschil tussen zijn ouders. ,,Wat ik misschien nog het allerergste van het verhaal vind, zijn toch wel mijn opa en oma, dus de ouders van mijn moeder’’, zei hij in het Vlaamse programma Het huis. ,,Als ik een dochter zou hebben en die is twaalf of veertien, en die zou thuiskomen met een man van negentien jaar ouder... Ja, dan kun je wel André Hazes zijn, maar dat gaat er bij mij niet in.’’

Hij vervolgde: ,,Als ik het nu zou zien op straat, dan val ik die man aan. Maar omdat het mijn ouders zijn, voelt het heel anders. (...) Ik heb als kind nooit beseft dat het verschil nou echt zo groot was.’’

