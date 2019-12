Rachel Hazes: Ik koester dat ik weer contact heb met mijn kind

,,Het was een druk jaar, waarin veel is gebeurd. Maar ik ben dankbaar dat het er was”, vertelt Rachel aan BuzzE. Voor haar zijn de feestdagen ‘de mooiste tijd van het jaar’. Zoon André, met wie Rachel jarenlang een moeizame relatie had, schoof aan bij het kerstdiner. ,,Ik koester dat ik weer contact heb met mijn kind.” André nam zijn nieuwe liefde Bridget Maasland mee naar het familiediner. Dat was voor Rachel - die Bridget, in tegenstelling tot André’s ex Monique, wel graag ziet als schoondochter - niet spannend. ,,Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. We hebben allemaal weinig privé, als je thuis dan ook nog in een toneelstukje zit, dat moet niet. Je moet thuis jezelf kunnen zijn, bij wijze van spreken in een joggingpak.”

Grootste vijand

Rachel gaat vol goede moed 2020 in. ,,Het kan bijna niet beter worden dan 2019, want dat is een goed jaar geweest voor alles en iedereen. We gaan er met z'n allen voor zorgen dat het nieuwe jaar net zo mooi blijft."

De weduwe van de in 2004 overleden André is nog elke dag druk bezig met de volkszanger. ,,Tijd is momenteel mijn grootste vijand, ik kom zoveel tijd tekort per dag. Ik sta iedere morgen om 07.00 uur op en ga iedere nacht om 03.00 uur, 03.30 uur naar bed. Er komt elke dag wel wat op m'n pad.”



Rachel heeft haar handen vol aan Holland Zingt Hazes en de musical Zij gelooft in mij, die terugkeert in het theater. ,,Daar ben ik heel trots op, dat de musical terug mag komen. Dat het publiek het mist, dat had ik niet verwacht. We hebben al heel lang in het DeLaMar Theater gestaan. Ik ben dankbaar dat de mensen het terug willen hebben, er is vraag naar."



Hoewel ze het razend druk heeft, is Rachel ook daar dankbaar voor. ,,Ik heb heel mooi werk. Alleen je moet wel even tot het besef komen hoe bijzonder het is. En dat was ik even kwijt, het was een beetje veel allemaal.”