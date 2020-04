Rachel Hazes openhartig over breuk met haar zoon André: Dat was de genadeklap

Rachel Hazes heeft in het nieuwe SBS 6-programma Hoge Bomen openhartig gesproken over de tijd dat ze geen contact had met haar zoon André. Mede door de breuk met hem ging ze er volledig aan onderdoor. ,,Ik heb geprobeerd mijn kind te beschermen voor iets.”

De emoties liepen gisteravond regelmatig hoog op bij Rachel Hazes in Jeroen van der Booms programma Hoge Bomen. De Rotterdamse, die slecht bij stem was door bronchitis, werd door Xander de Buisonjé in tranen gezongen toen hij Zij gelooft in mij ten gehore bracht. Ook een speciale ode op de melodie van Werd de tijd maar teruggedraaid zorgde voor waterlanders bij Rachel.

Persoonlijk werd het toen ze vertelde over de drie jaar dat ze geen contact had met zoon André. ,,Ik was niet klaar met mijn kind. Ik ben nooit klaar met mijn kind", vertelde ze aan Jeroen van der Boom. Dat ze geen contact meer met haar eigen zoon had, was zo zwaar voor de weduwe van André Hazes senior, dat ze er naar eigen zeggen aan onderging ging. Ze kreeg een zware burn-out en deed ‘hele gekke dingen’. ,,De breuk met Dré was de genadeklap, als je drie jaar je kind niet ziet. Ik hoop dit nooit meer met mijn een van mijn kinderen mee te maken. Ik trek dat niet. Ik wil met iedereen ruzie maken maar niet met mijn kinderen.”



Tot die tijd waren de moeder en zoon altijd twee handen op één buik geweest. ,,Ik heb geen ruzie gemaakt. Ik heb geprobeerd mijn kind te beschermen voor iets", vertelde ze over het ontstaan van de breuk. Daarmee doelt ze op de relatie die André kreeg met Monique, met wie hij nog steeds samen is. ,,Maar ik wilde hem niet beschermen voor haar. Monique is een hartstikke goede vrouw, maar ik gunde hem zijn mooie jaren. Ik vond hem te jong. De wereld lag aan zijn voeten en Dré is nooit thuis. Ik vond het zonde dat hij meteen in relatie stapte én een kind nam. Maar het is niet aan mij. Er wordt niet om mijn mening gevraagd.”

Quote Al heeft hij er nu één van 80, heeft ze drie gebitten in, zeg ik nog dat ik haar leuk vind Rachel Hazes

Drie gebitten