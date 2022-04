Rachel Hazes: ‘Zeker 10.000 euro verdwenen tijdens volmacht na inzinking’

Rachel Hazes staat vandaag in de rechtbank omdat er volgens haar in 2016 10.000 euro van haar rekening is verdwenen. Hazes stelt dat dat in een periode gebeurde waarin ze een ‘inzinking’ had. Haar raadsman Royce de Vries deed het woord voor de rechtbank Amsterdam.

In het najaar van 2016 kreeg Hazes een inzinking en besloot een volmacht af te geven waarmee onder andere haar betalingen werden gedaan. Hazes wil vijf getuigen horen over de manier waarop haar belangen zijn behartigd tijdens de inzinking. Dat heeft haar raadsman Royce de Vries vandaag voor de rechtbank Amsterdam gezegd.



Er waren in die tijd drie personen bevoegd om haar betalingen te doen en haar ‘rechtshandelingen’ te vervullen: haar dochter Roxeanne en twee oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël. Via de volmacht, die tot begin 2018 duurde, konden ‘de zaken’ in die periode doordraaien, stelde Rachels advocaat Royce de Vries. Maar van de volmacht is ‘misbruik gemaakt’, zei De Vries, en er gebeurden ‘dingen buiten haar zicht om’. Daar zou Rachel na het aflopen van de volmacht door ‘onderzoek’ zijn achtergekomen. De gevolmachtigden zouden zichzelf ‘verrijkt’ hebben, aldus de raadsman.

Zo zouden Van Beek en Israël het muziekbedrijf Melvin Produkties BV voor een ‘habbekrats’ hebben willen verkopen. Dat zou Rachel nooit gewild hebben, zei De Vries. ,,Dat de verweerders Melvin Produkties hebben willen verkopen, toont aan dat ze handelden uit eigen belang.” Daarnaast zou Van Beek minstens 10.000 euro naar zichzelf hebben gesluisd. In totaal is op negen vlakken sprake van misbruik, aldus De Vries.

Onherkenbaar

Israël noemde de verklaring ‘stuitend’ en vindt het vreemd dat ‘zomaar’ van alles beweerd kan worden. ,,Ik ken Ras vele jaren, ik heb er goede herinneringen aan”, zegt hij. ,,Ze is voor mij totaal onherkenbaar op dit moment.” Ook Van Beek, die de geldzaken namens Rachel beheerde, is het oneens met de aantijgingen. Zij stelde dat het geldbedrag naar Rachels dochter Roxeanne is gegaan, onder meer om optredens voor te schieten.

Roxeanne was een van de gevolmachtigden. Zij zou van veel zaken echter geen weet hebben, stelde De vries. Zo is zij niet meegenomen in ‘de cc’s van mails’. Roxeanne, die zelf niet aanwezig was in de rechtbank, liet via een schriftelijke verklaring weten dat de gevolmachtigden Rachel ‘jarenlang’ hebben bijgestaan en ‘dag en nacht’ hebben geholpen. Ze noemde haar moeders verklaring ‘absurd’.

De rechtbank van Amsterdam beslist op 9 juni of de vijf getuigen die Rachel Hazes wil horen ook daadwerkelijk gehoord gaan worden. Dit is ‘een tussenbeslissing’ vooruitlopend op ‘de inhoudelijke behandeling van de zaak’, aldus de rechtbank.

