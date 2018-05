Radeloze moeder Dotan: Mijn zoon wil even niet gevonden worden

updateDe Nederlandse singer-songwriter Dotan (31), die het begin van zijn carrière een boost gaf door gebruik te maken van tientallen nepaccounts op sociale media, is volgens zijn moeder Patty Harpenau al zeker twee weken spoorloos. ,,Ik ben radeloos en maak me grote zorgen.'' Via een tussenpersoon hoorde ze vanmiddag dat haar zoon 'even niet gevonden wil worden'.

Volgens Patty Harpenau, zo vertelt ze vandaag aan de Telegraaf, probeert ze al veertien dagen tevergeefs in contact te komen met haar zoon. Dotan is kort na het interview dat hij gaf in RTL Late Night 'met de noorderzon vertrokken'. ,,Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord'', aldus Harpenau die met smart wacht op een teken van leven van Dotan. ,,Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van."

Vanmiddag gaf de zanger via een tussenpersoon toch een kort teken van leven aan zijn moeder. ,,Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan", aldus Patty. ,,Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden." Ze weet niet waar haar zoon zich schuilhoudt.

Volledig scherm Dotan en zijn moeder © ANP/Bruno (montage) Patty geeft toe dat haar relatie met Dotan de afgelopen jaren niet heel goed is geweest. Maar als moeder maakt ze zich grote zorgen of haar onder vuur liggende zoon deze situatie wel aankan. ,,Ik weet dat hij zich helemaal kan afsluiten. Toch beangstigt het me dat hij niet reageert." Harpenau denkt dat Dotan mogelijk naar zijn Israëlische vader is gevlucht.



Alhoewel de hele situatie rondom Dotan Patty's 'ziel verscheurt' denkt ze niet dat daar zoon opzettelijk heeft gelogen over de ontmoeting met een niet bestaand leukemiepatiëntje. Ook vindt ze dat Dotan het niet verdient om nu totaal verguisd te worden nadat bleek dat hij zich door nepaccounts op sociale media liet ophemelen. Sterker nog: hij verdient een tweede kans. ,,Dat Dotan nu van de aardbodem is verdwenen, is afschuwelijk. Dit past niet bij hem."



Vertrouwen

De artiest zelf zei eerder te hopen dat er nog toekomst zit in zijn carrière. ,,Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken.'' Hij snapt dat mensen teleurgesteld zijn. ,, Er is de zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?''