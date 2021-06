Radio 538-dj Frank Dane krijgt grote studioshow op SBS6

Serie Halina Reijn en Carice van Houten boekt succes over de landsgren­zen

1 juni De serie Red Light, het gezamenlijke project van Carice van Houten en Halina Reijn, is een succes over de landsgrenzen. De reeks, die in Nederland mooie kijkcijfers noteerde op de vrijdagavond, kent nu ook internationale populariteit en is door verschillende buitenlandse distributeurs aangekocht.