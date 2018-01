Radio 538 door het stof na 'onhandige' tweet over verslaafde Ronnie Flex

Bij Radio 538 loopt momenteel de populaire actie Hierrr met je rekening, waarbij luisteraars rekeningen kunnen insturen van hun opvallende aankopen of vakanties. Het radiostation betaalt sommige van die facturen. Op Twitter gebruikte 538 de openhartige bekentenis van de verslaafde Ronnie om de actie nog eens onder de aandacht te brengen. ,,Jointje te veel gerookt? Afkicken in privékliniek? Hier met je rekening, 538 betaalt'', twitterde de zender.



Daar kon Ronnie niet om lachen. ,,Jullie gaan superslecht'', reageerde hij. ,,Maar jullie hebben nooit gehouden van een zwarte. Dus ik ben niet verbaasd...'' Kort daarna verwijderde Radio 538 het omstreden bericht, om even later excuses te maken. ,,De tweet was niet handig'', schreef het station. ,,Heel veel sterkte de komende tijd en we hopen dat je hiermee jongeren met hetzelfde probleem inspireert.'' De rapper heeft de excuses aanvaard. ,,Thanks'', twitterde hij, vergezeld van een hartjesemoji.



Ronnie, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, rookt al jaren joints. Zijn verslaving werd de afgelopen jaren niet erger, hij wil er volgens zijn management 'gewoon vanaf'. De artiest stopte in 2015 overigens ook al eens met blowen. Dat deed hij vanwege zijn deelname aan het RTL5-televisieprogramma Expeditie Robinson.