Radio-dj Wim van Helden keert na dubbel verlies terug met emotioneel betoog: ‘Ik ben geen kind meer’

Wim van Helden werd de afgelopen weken vervangen door Bas van Nimwegen tijdens zijn radioshow. Toen hij maandagmiddag zijn plek achter de microfoon innam, legde de dj uit wat er de afgelopen tijd in zijn leven is gebeurd. ,,Ik had even tijd nodig. Want een jaar na het verlies van mijn vader heb ik deze zomer ook afscheid moeten nemen van mijn lieve, dappere moeder”, vertelde Van Helden. ,,Het was een rollercoaster door kanker. En er is voor mij de laatste tijd pas ruimte gekomen voor alles. Wanneer je beide ouders tegelijkertijd lijkt te verliezen trekt dat een wissel op je. Ik durf dat eigenlijk nu pas hardop toe te geven.”



Het verlies van zijn vader en moeder zo kort op elkaar heeft Van Helden aan zichzelf doen twijfelen. ,,Het tast ook je identiteit aan. Beetje bij beetje raak je ook een deel van jezelf kwijt. Dus ik heb mezelf de afgelopen tijd ook echt moeten hervinden. Alles wat vanzelfsprekend was, is opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Het verschil tussen één of beide ouders verliezen is wezenlijk.”