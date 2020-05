Radio Veronica viert 60-jarig bestaan met legendarische programma’s

Het is zondag precies zestig jaar geleden dat de eerste uitzending van Radio Veronica te horen was. De zender viert dat met onder meer de verkiezing van het meest legendarische programma uit de geschiedenis van Veronica. Luisteraars konden stemmen op shows als Countdown Café, Curry & van Inkel, Evers in het Wild en Jensen in de Ochtend. De top 10 wordt zondag bekendgemaakt.

Ook brengt zanger Tim Akkerman een speciale ode aan alle Veronica’s in Nederland. Zestig vrouwen met deze naam maken het optreden via een live-verbinding mee. Op maandag keert de Roepie Roepie vogel weer even terug op de radio en de rest van de week volgen spelletjes als Raad Waar Die Staat, De Stemband en De Snipperhit.

Op vrijdag 22 mei is de Veronica Top 60, samengesteld door ‘de huidige en oude helden’ van de zender. De presentatie van de lijst is in handen van Dennis Ruyer en Tim Klijn, die gezelschap krijgen van voormalige Veronica-dj’s Wessel van Diepen, Rob Stenders en Edwin Evers.

‘Piratenzender’

Veronica begon in 1960 als Radio Veronica, toen commerciële radiostations nog verboden waren in Nederland. Daarom opereerde het als ‘piratenzender’ vanaf een schip in de Noordzee. Radio Veronica werd vooral onder jongeren enorm populair door het uitzenden van popmuziek en het hanteren van een vast programmaschema. Vanaf 1965 zond de zender ook de hitparade van de populairste platen uit, de Veronica Top 40. Popmuziek werd in die jaren amper gedraaid op de reguliere Nederlandse radiozenders in Hilversum.

Ondanks de populariteit en zelfs een massale demonstratie voor het behoud van de zender in Den Haag, moest Radio Veronica in 1974 stoppen met de uitzendingen vanaf het schip. Later keerde Veronica terug op de wal als reguliere zender in Hilversum.