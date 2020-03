Radio-zenders in heel Europa draaien You'll never walk alone na idee van 3fm-dj Sander Hoogendoorn

Holland's got Ta­lent-finalist Lars (28) misbruikte 4-jarig kind: 5 jaar cel

14:42 Holland’s got Talent-finalist Lars de R. is vandaag in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruik van meerdere jonge jongens. Dat misbruik gebeurde in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar.