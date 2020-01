Radiolegende Tom Mulder (72) overleden

Op 16 mei 1969 begon hij zijn radioloopbaan. Onder de naam Klaas Vaak presenteerde hij zijn eerste programma bij de toenmalige piratenzender Radio Veronica. ,,Hij introduceerde een Amerikaanse intonatie op de radio, dat maakte hem uniek. Die toon is later nog vaak gekopieerd en nagedaan door anderen”, zegt De Zwart over Mulder.



In 1973 verhuisde hij naar de TROS, waar hij programma’s als de Havermoutshow, 50 Pop of een Envelop en Nachtwacht tot grote successen maakte. Na zijn tijd bij de TROS was hij actief voor het eerste commerciële radiostation in Nederland, Cable One. ,,In 2004 werd zijn radiocarrière ruw afgesloten door een herseninfarct”, zegt De Zwart. ,,De laatste jaren leefde hij een teruggetrokken bestaan met zijn vrouw Simone. Vlak voor kerst verslechterde zijn gezondheid opnieuw.”



De Zwart herinnert Mulder als ‘een radioman met een geheel eigen geluid’. ,,Hij heeft veel luisteraars een fijne tijd bezorgd, met zijn grapjes en ook serieuzere radio. Hij was altijd goed voorbereid. Een kleurrijke persoon, een absolute radiotopper, is heengegaan.”



Volgens De Zwart is Mulder afgelopen dinsdag in besloten kring gecremeerd.