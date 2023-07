Rammstein krijgt deels gelijk van rechter en haalt uit: ‘Ernstige beschuldigingen voor verkoopcijfers’

Eerst waren er de beschuldigingen van een 24-jarige vrouw uit Noord-Ierland aan het adres van de 60-jarige Lindemann, die ze verantwoordelijk acht voor de verwarde staat waarin ze na een optreden van Rammstein in Litouwen verkeerde. Ook zou hij boos vertrokken zijn nadat ze had geweigerd seks met hem te hebben. Na dat bericht kwam Der Spiegel met soortgelijke verhalen van meerdere jonge vrouwen, die stelden hiervoor persoonlijk benaderd te zijn door een medewerkster van de band.

Lindemann ontkende de beschuldigingen en opende via zijn advocaten de tegenaanval. De rechtbank oordeelde dat de berichtgeving van Der Spiegel niet voldoende bewijs bevatte. Er zit wel een grote ‘maar’ aan die uitspraak. Het komt er op neer dat het tijdschrift niet had mogen stellen dat Lindemann of zijn team vrouwen drogeerde met als doel dat hij seks met hen kon hebben. Het had wel toegestaan geweest het vermoeden te verspreiden dat Lindemann seksueel contact had met vrouwen die niet volledig helder waren en dat Lindemann dit wist.

Effectbejag

Een dunne scheidslijn, die het oordeel van de rechtbank niet makkelijker maakt. De metalband kiest ondertussen via een verklaring van hun advocaat op Instagram vol voor de aanval. ‘De uitspraak van de rechtbank van Hamburg is een voorbeeld van een recente, volledig uit de hand gelopen berichtgeving van vermoedens over het onderwerp ‘MeToo’, valt er te lezen.



Lees verder onder het statement van Rammstein op Instagram.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De advocaat beschuldigt Der Spiegel van effectbejag. ‘Wetende dat berichtgeving over dit onderwerp zorgt voor hoge verkoop- en kijkcijfers, negeren de media steeds meer de eisen die de jurisprudentie stelt aan het melden van vermoedens. Keer op keer worden er ernstige beschuldigingen gemeld, hoewel er slechts eenzijdige verklaringen beschikbaar zijn en strafrechtelijke onderzoeken niet zijn gestart of beginnen. Dit leidt tot massale vooroordelingen en gaat voorbij aan het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is zoals bepaald door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.’

Rammstein en Lindemann willen de berichtgeving de kop indrukken. ‘Als de door Der Spiegel verboden verdenking ook door andere media wordt geuit, zullen we hier ook juridische stappen tegen ondernemen.’

Andere teksten

Ondertussen blijft Rammstein gewoon optreden in deze roerige tijd voor de band. Dinsdag tijdens de laatste avond van de concertreeks van Rammstein in Berlijn veranderde Lindemann de teksten van enkele nummers. Daarmee verwees de frontman naar de recente beschuldigingen. Zo zong hij voorbeeld in plaats van ‘Alle haben Angst vorm schwarzen Mann’ tijdens het concert ‘Alle haben Angst vor Lindemann’, oftewel ‘Iedereen is bang voor Lindemann’.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: