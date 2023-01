Rámon Verkoeijen na 14 jaar solo: ‘Blij dat 3FM zich niet meer gedraagt als politieke partij’

Na veertien jaar als grappige sidekick heeft Rámon Verkoeijen (36) vanaf komend weekend een soloprogramma op 3FM. En passant is hij samen met Jan Versteegh - dankzij hun podcast - ook nog een TikTok-sensatie. ,,Ik ben heel blij dat het bij 3FM weer over muziek gaat.”

Twaalf jaar geleden maakte Rámon Verkoeijen het ook mee. Mensen die hem op straat aanspraken. Dat had alles te maken met De Klusjesmannen, het tv-programma dat hij samen met Sander Lantinga maakte en hem in 2011 zelfs een nominatie voor de Televizier Talent Award opleverde.

Nu spreken voorbijgangers op straat hem opnieuw aan, maar dan alleen over culinaire zaken. Dat heeft alles te maken met de podcast De beste smaak van Nederland, die de goedlachse radio-dj op platform Podimo maakt met tv-presentator Jan Versteegh. De gesprekken over snacks vinden gretig aftrek op social media. ,,Na een paar afleveringen hoorden we dat we op TikTok stonden en dat een filmpje een miljoen keer bekeken was. Wij dachten dat het een grapje was. Het voelt echt weer als die Klusjesmannen-periode. Alleen vragen ze nu om wijntips.”

Ook Verkoeijens radio-carrière krijgt een nieuwe wending. Vanaf komend weekend is hij op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 13.00 uur solo te horen. De afgelopen veertien jaar zat hij altijd naast Timur Perlin of Mark van der Molen. Het idee ontstond afgelopen zomer. Doordat zijn radiomaatje Van der Molen inviel bij de ochtendshow met Mai Verbij (vanaf januari zijn zij zelfs een vast koppel) kwam hij alleen in het weekend te zitten. ,,Zorg ervoor dat ik niet afga, zei ik tegen mijn producer.”

Grote successen en diepe dalen

Maar al snel kwamen er positieve reacties van collega’s uit het vak en van de leiding van 3FM, die Verkoeijen vroeg of hij er wel eens aan gedacht had om solo te gaan. ,,Dat had ik eigenlijk al een beetje naast mij neergelegd. Ik zat lekker in mijn rol naast iemand. Maar Mark had het leuk gehad met Mai en er ontstond ruimte. Alles viel plots op zijn plek.”

Quote Er kwamen nieuwe mensen als Barend van Deelen. En dan twijfel je. Blijft het nog wel 3FM genoeg? Rámon Verkoeijen

Die ruimte ontstond doordat flink wat dj’s vertrokken bij 3FM, dat uit een moeilijke periode komt. In de afgelopen veertien jaar maakte Verkoeijen de grote successen mee, maar ook de diepe dalen vanaf 2016, de periode na succes-dj's als Gerard Ekdom, Giel Beelen en Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. De nieuwe koers die de zender dit jaar inzette en die de afgelopen drie maanden leidde tot een lichte stijging van de luistercijfers, bevalt hem wel. ,,Ik kreeg van de gesprekken met zenderbaas Menno de Boer (die in mei 2022 begon, red.) over zijn plannen met de zender heel veel vertrouwen. Alles draait weer om de basis en dat is radio. Het voelt niet langer een politieke partij met allerlei standpunten die we moeten roepen op zender. Het is weer een station waar je naar luistert om lekkere muziek te horen. Het is veel toegankelijker, positiever en vrolijker. Dat is waar ik zelf de radio ook voor aanzet.”

Verkoeijen is zelfs weer een beetje verliefd op zijn eigen zender. ,,Er kwamen nieuwe mensen als Barend van Deelen. En dan twijfel je. Blijft het nog wel 3FM genoeg? Maar heel eerlijk het is meer 3FM dan ooit tevoren. De middagshow Barend en Benner is écht mijn middagshow geworden, hoewel dat misschien gek is om over je eigen zender te zeggen. Ik zit nu zo’n vijftien jaar hier en het is super bijzonder om dit gevoel te hebben.”

Quote Ik heb altijd gedacht we moeten doen wat het beste is voor de zender Rámon Verkoeijen

‘Personality hitradio’

Vrezen voor zijn eigen plekje deed hij niet. ,,Mensen met een groot ego roepen altijd dat ze belangrijk zijn voor de zender. Dat heb ik niet. Ik heb altijd gedacht we moeten doen wat het beste is voor de zender. Als dat ten koste gaat van mij, is dat zo. Maar ik kreeg al heel snel het vertrouwen van de nieuwe baas.”

En dus is hij vanaf dit weekend solo te horen op 3FM. Met een programma dat hij zelf ‘personality hitradio’ noemt. De muziek is het belangrijkste, maar de grappen en grollen van Verkoeijen blijven wel. Hij wil alleen minder praten op de radio, dus alles moet sneller. Eén item neemt hij mee. ,,De Sloomste Mens, daarin vertragen we mensen uit het nieuws. Dan moet je raden wie we zoeken. En dan win je een zak kroepoek.” Met een knipoog naar zijn succesvolle podcast: ,,Is de cirkel toch weer rond qua eten.”