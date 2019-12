Rampjaar voor Hollywood: deze beroemdheden willen 2019 zo snel mogelijk vergeten

Een rampjaar, zo gaat 2019 de geschiedenis in voor verschillende beroemdheden. Op privévlak beleefden zij een inktzwarte periode. Van beschuldigingen vanwege fraude, ernstige seksuele misdaden tot zelfs een celstraf: deze lijken vielen het afgelopen jaar uit de kast in Hollywood.

Turbulent jaar voor Britney Spears

Britney Spears (38) heeft een heftig jaar achter de rug. Nog voor ze van start kon gaan, werd in januari haar drie jaar durende residentie in Las Vegas afgelast. De reden luidde dat de zangeres zich wou focussen op haar familie en de gezondheid van haar vader. Na de aankondiging verdween ze van social media en hadden zelfs paparazzi het moeilijk om haar te vinden. Fans vonden de situatie verdacht en beschuldigden vader Jamie Spears en advocaat Andrew Wallet van machtsmisbruik. Die hadden tenslotte de volledige zeggenschap over Britney sinds haar beruchte publieke instorting in 2007, waarbij ze onder meer haar haren afschoor. De hashtag #FreeBritney werd in het leven geroepen en ging viraal.

De zangeres had het zo zwaar dat ze naar een kliniek ging om aan haar mentale gezondheid te werken, waarover ook de wildste verhalen rondgingen. In september raakte bovendien bekend dat de voogdij van Britney over zonen Sean (14) en Jayden (13) teruggebracht zou worden van 50 naar 30 procent. Daar zorgde ex-man Kevin Federline voor nadat er eerder dit jaar heel wat tumult was rond de Amerikaanse zangeres.

Volledig scherm Britney Spears en haar zonen. © Instagram

De Neverland-nachtmerrie van de Jacksons

De familie van Michael Jackson kreeg het hard te verduren door de spraakmakende HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ over kindermisbruik door de popster. In de film getuigen twee mannen, Wade Robson en Jimmy Safechuck, uitgebreid over de manier waarop zij als kind door de popster verwend, verleid en seksueel misbruikt werden. De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen de jongens 7 en 10 jaar oud waren.

Volgens Tito, Taj, Marlon en Jackie Jackson was het voor de drie kinderen van Michael (Prince, Paris en Blanket, red.) erg pijnlijk om met de hele kwestie om te gaan. ,,Ze kunnen het niet vatten. Wat nu gebeurt, tart de verbeelding. Het is verschrikkelijk voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich er later zelf over zullen uitspreken. Maar het is werkelijk pijnlijk, ze gaan door een moeilijke tijd.”

Volledig scherm © Fotomontage HLN

Liam Neeson leert zijn lesje

Liam Neeson (67) heeft eerder dit jaar zijn excuses aangeboden voor de uitspraken die hij in februari deed. Toen vertelde Liam Neeson zonder schroom hoe hij er ooit met een knuppel op uit ging om een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan, nadat een vriendin van hem verkracht was.

,,De laatste weken heb ik nagedacht en gepraat met mensen over de onaanvaardbare gedachten en acties die ik veertig jaar geleden had als reactie op de brute verkrachting van mijn dierbare vriendin”, klonk het. ,,De afschuw van wat er met mijn vriendin gebeurd was, ontstak irrationale gedachten die niet horen bij de persoon die ik ben. In mijn poging om die gevoelens nu uit te leggen, miste ik het punt en deed ik veel mensen pijn in een tijd waarin taal al zo vaak als wapen gebruikt wordt en waarin een hele gemeenschap van onschuldige mensen het doelwit is van woede. Wat ik me niet heb gerealiseerd, is dat het er niet om gaat om mijn woede van al die jaren geleden te rechtvaardigen, maar dat het gaat om de impact die mijn woorden vandaag hebben. Het was verkeerd om te doen wat ik deed. Ik erken dat mijn commentaren kwetsend waren en verdeeldheid zaaien, al weerspiegelen ze op geen enkele manier mijn ware gevoelens of mezelf. Ik bied mijn diepste verontschuldigingen aan.”

Volledig scherm © AFP

Allison Mack genekt door sekscult

Actrice Allison Mack (37), vooral bekend voor haar rol in ‘Smallville’, heeft in april in de rechtbank bekend schuldig te zijn aan samenzwering en afpersing. De actrice werd opgepakt vanwege haar rol in de ophefmakende sekscult NXIVM. Die sekscult deed voorkomen dat NXIVM een zelfhulpgroep was, maar in realiteit misbruikte de organisatie allerlei vrouwen door hen onder meer te brandmerken met de initialen van oprichtster Keith Raniere. Allison Mack zou een belangrijke rol hebben gespeeld: zij zou nieuwe leden hebben opgespoord en hen hebben overtuigd om mee in de sekte te stappen.

,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en daarom pleit ik schuldig”, verklaarde Mack in de rechtbank in New York. De actrice gaf toe dat ze slachtoffers heeft bedreigd en hen heeft afgeperst met naaktfoto’s of ander confronterend materiaal.

Volledig scherm © EPA

Bedrogen door beste vriendin van haar zus

Khloé Kardashian (35) is helemaal klaar met haar ex-vriend Tristan Thompson (28). De basketballer bedroog Khloé eerder al terwijl ze hoogzwanger was, maar zij besloot om hem toch nog een kans te geven Toen dit jaar echter aan het licht kwam dat hij haar opnieuw had bedrogen - deze keer met Jordyn Woods, de beste vriendin van halfzus Kylie Jenner - barstte de bom. Khloé en Tristan gingen uit elkaar en Jordyn, die inwoonde bij Kylie, werd prompt aan de deur gezet en uitgespuwd door de familie.

,,Ik moest emotioneel zeer, zeer sterk staan in deze situatie”, verbeet Khloé haar tranen. ,,Hoeveel mensen ons ook kunnen pijn doen, ik weet ook dat het ons beter kan maken. En als ik zo iemand kan zijn, dan weet ik dat ik sterk genoeg ben. Het is alleen klote dat het zo publiekelijk moest gebeuren. Niemand begrijpt dat ik niet gewoon een tv-show ben. Dit is mijn leven en het breekt mijn ziel. En het is al zoveel keren gebeurd.”

Volledig scherm © AP

Naar de cel wegens omkoping

‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman (56) heeft 11 dagen achter tralies doorgebracht voor het omkopen van een universiteitsmedewerker zodat haar dochter toegelaten zou worden. Nog tientallen mensen werden aangeklaagd vanwege dezelfde vorm van fraude. Huffman werd als eerste veroordeeld.

Ze betaalde 15.000 dollar (13.500 euro) zodat alle foute antwoorden van de toelatingstest van haar dochter gecorrigeerd werden. De aanklager had een maand celstraf en een boete van 20.000 dollar geëist. “Ze hoort een celstraf te krijgen voor wat ze heeft gedaan. Ze heeft dit met opzet gedaan.”

De actrice gaf voor de rechter alles toe. Ze zei veel spijt te hebben van haar daden en noemde het de grootste fout uit haar leven. In een brief aan de rechter schrijft ze dat ze de beslissing nam, omdat haar dochter lage cijfers haalde voor wiskunde. ,,Ik was wanhopig en dacht dat een goede moeder dit moest doen om haar dochter een eerlijke kans te geven.”

Volledig scherm ‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman en haar echtgenoot. © Photo News

Zware tijden voor R. Kelly

In februari werd Robert Kelly (52) - zoals de zanger voluit heet - voor het eerst gearresteerd. Vier anonieme slachtoffers waren bij de zaak betrokken. Kelly werd beschuldigd van 11 aanklachten van seksueel misbruik in Chicago. Elk van die aanklachten zou hem een celstraf van drie tot zeven jaar kunnen opleveren. Op 25 februari werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar niet lang daarna werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij geen alimentatie betaald had aan zijn ex-vrouw Drea Kelly. Uiteindelijk moest hij 160.000 dollar ophoesten voor hij weer werd vrijgelaten.

Kelly kreeg niet veel later opnieuw 13 nieuwe aanklachten aan zijn broek. Volgens de nieuwe beschuldigingen heeft de zanger zichzelf gefilmd terwijl hij een meisje verkrachtte en betaalde hij het meisje en haar familie achteraf om tegen de politie te liegen. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd om de ‘Mann Act’ te schenden, die het een misdaad maakt om iemand de staatsgrenzen over te brengen ‘met als doel prostitutie’. Intussen heeft een rechter in Chicago een startdatum geprikt voor zijn proces. Op 27 april 2020 zal de omstreden zanger zich moeten verantwoorden voor een aantal misdrijven waarvan hij beschuldigd wordt.

Volledig scherm © AP

Jussie Smollett opgepakt voor verzonnen verhaal

Acteur Jussie Smollett (37) werd enkele maanden geleden zonder pardon uit de serie ‘Empire’ geschreven nadat hij beweerd had dat hij in elkaar geslagen was door enkele Trump-aanhangers. In januari werd Jussie Smollett naar eigen zeggen het slachtoffer van homofoob geweld. De acteur zou in Chicago aangevallen zijn door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: ,,Dit is MAGA country!” Daarmee verwezen de daders naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA).

Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel. De verontwaardiging was groot, maar al snel bleken er heel wat gaten te zitten in het verhaal van de acteur, en begon de politie te vermoeden dat hij het hele gedoe in scène gezet had. Jussie werd in maart aangeklaagd voor het doen van valse aangifte.