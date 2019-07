Ranking the Stars keert terug en verhuist naar RTL

Ranking the Stars, van origine een Japans format, was vijftienen seizoenen te zien bij de publieke omroep. In december 2006 was de eerste aflevering op de Nederlandse televisie. In de show krijgen bekende Nederlanders een stelling voorgelegd en ‘ranken’ zij elkaar. De champagne vloeit rijkelijk tijdens de opnames. Paul de Leeuw presenteerde vrijwel alle seizoenen, alleen in 2009 werd hij tien afleveringen vervangen door Sander Lantinga en Sophie Hilbrand. Daarna keerde hij weer terug als presentator.