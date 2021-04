Rapper DMX (50) overleden na mogelijke overdosis

De rapper, die eigenlijk Earl Simmons heet, lag sinds vorige week na een hartstilstand in coma in het White Plains-ziekenhuis in New York. Daar overleed hij, omringd door zijn familie, nadat hij de afgelopen dagen kunstmatig in leven was gehouden.

De hartstilstand zou zijn veroorzaakt door een overdosis drugs, maar dat kon zijn advocaat tot nu toe niet bevestigen. Gisteren werd al gefluisterd dat DMX, die al sinds zijn tienerjaren kampte met verslavingen, was overleden, maar dat klopte volgens zijn manager niet. ,,Stop met de geruchten. Hij leeft nog steeds en ligt nog steeds aan de beademing”, aldus Rifkind toen.

Een dag eerder werden nog enkele tests bij hem gedaan, waarbij volgens TMZ geen hersenactiviteit werd vastgesteld. Honderden belangstellenden kwamen de afgelopen dagen naar het ziekenhuis. Ook DMX’s verloofde Desiree, zijn ex-vrouw Tashera Simmons en hun vier kinderen en zijn ex-vriendin Yadira Borrego met kinderen waren bij het ziekenhuis.

Verloofde Desiree en DMX’s moeder zaten sinds zijn ziekenhuisopname dag en nacht aan zijn bed. Volgens bronnen zou de rapper ten minste 30 minuten zonder zuurstof zijn geweest. De kans om dat te overleven is bijzonder klein.

Muzikaal succes en veroordelingen

DMX brak in 1998 door met zijn debuutalbum It’s dark and hell is hot, dat in Amerika op 1 binnenkwam in de platenlijst. Hij scoorde hits met nummers als Ruff Ryders’ anthem en Stop being greedy. Daarna volgden nog zeven succesvolle albums en drie Grammy-nominaties.

De rapper was ook actief als acteur. Hij speelde onder meer in de films Belly (1998) en twee jaar later in Romeo must die met Jet Li en Aaliyah. Voor de soundtrack nam hij met haar het nummer Come back in one piece op.

Hij werd de afgelopen jaren diverse malen gearresteerd en opgesloten, onder meer na omvangrijke belastingfraude en nadat hij zich had voorgedaan als een undercoveragent en zijn SUV in de prak reed bij een luchthaven in New York, aldus persbureau AP.

Hij was daarnaast al sinds zijn veertiende verslaafd. Na meerdere afkickprogramma’s zei hij rond 2010 eindelijk drugsvrij te zijn. In 2019 ging hij weer een afkickkliniek in.

