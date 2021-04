Rapper DMX herdacht met laatste tocht in New York

De dienst was vanwege de coronamaatregelen enkel voor mensen die dichtbij DMX, oftewel Earl Simmons, stonden. Wel was de ceremonie online te volgen voor fans. Honderden mensen hadden zich daarnaast verzameld op straat om te applaudisseren en te zwaaien naar de zichtbare rode kist op een auto waarmee de rapper arriveerde. Voorafgaand aan de dienst maakte de New Yorkse DMX een laatste tocht door zijn buurt.

Verslavingen

De rapper en acteur, bekend van nummers als Party Up (Up in Here) en X Gon’ Give It to Ya en films als Romeo Must Die en Exit Wounds, worstelde al jaren met meerdere verslavingen. Hij wordt zondag begraven in New York.