‘Rapper Josylvio hardhandig opgepakt op Curaçao’

In het filmpje dat momenteel circuleert op het internet, is te zien hoe een agent de rapper staande houdt door hem aan zijn schoudertasje te trekken. Josylvio lijkt zich te verweren, maar krijgt vervolgens een rake klap van de man, waarna hij wankelt. Als de 29-jarige artiest zich wederom verzet, wordt hij hardhandig in de boeien geslagen en meegenomen door de agent.



Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Ook is het niet bekend of de rapper inmiddels weer op vrije voeten is.



Zowel het management van de rapper als de Antilliaanse politie is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.