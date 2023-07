Rapper Kanye West mag na acht maanden terug op X

‘Brad Pitt en Angelina Jolie treffen schikking in conflict over wijnkas­teel’

Brad Pitt en Angelina Jolie zouden het langlopende geschil over hun wijnhuis Chateau Miraval in Frankrijk buiten de rechtbank om willen oplossen. Verschillende showbizzmedia melden donderdag dat het gescheiden acteurskoppel een schikking gaat treffen over het kasteel.