Rapper Lil’ Kleine in januari voor de rechter wegens mishandeling

Volgens het OM werd de man in 2019 in de Amsterdamse club Oliva op het Rembrandtplein door de drie mannen vastgepakt en in zijn gezicht gestompt. Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden er schoppen.



Het incident gebeurde op de openingsavond van de nieuwe club. Het slachtoffer zou per ongeluk tegen een vrouw zijn opgelopen, maar de twee susten het ter plekke. In de aangifte verklaart het slachtoffer dat Lil’ Kleine (echte naam Jorik Scholten) daarop agressief reageerde. Toen de man de club wilde verlaten kreeg hij het gevoel dat hij werd opgewacht door Kleine en drie andere mannen. Eerst werd hij in zijn gezicht geslagen, daarna kreeg hij een trap in zijn rug van Lil’ Kleine, verklaart hij. Uiteindelijk kwam de eigenaar van de club tussenbeide, waarna het slachtoffer met zijn vriend de club uit vluchtte .