Rapper sor wil jongeren kennis laten maken met klassieke muziek

Rapper, componist en producer sor treedt donderdag met een zelf samengesteld orkest op in Het Concertgebouw in Amsterdam. Hiermee hoopt de Maestro -winnaar dat hij jongeren in aanraking kan brengen met klassieke muziek.

Op de eerste twee delen van zijn onlangs verschenen album brengt de 25-jarige sor ook al fragmenten uit klassieke muziek samen met teksten en melodieën van zichzelf. ,,Toen popte het idee op voor een show met een liveorkest in Het Concertgebouw. Elke meeting die we er daarna over hadden, ging ik in met het idee dat ik in een pak op het podium sta.”

Sors drive om altijd nieuwe dingen te proberen komt naar eigen zeggen omdat hij ‘nooit twee keer hetzelfde kan doen’. ,,Ik wil altijd iets nieuws ontdekken. Als ik iets ken, wordt het voor mij minder interessant.” De rapper trekt de vergelijking met componisten als Beethoven en Mozart. ,,Zij deden ook iets wat nog niet eerder was gedaan.”

Voor het concert stelde hij zelf een orkest samen van 56 musici en zangers van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Tijdens de show zal sor, die eigenlijk Rosario Mussendijk heet, voornamelijk gaan rappen en zingen, maar hij gaat ook dirigeren en performen. ,,Ik wilde per se jonge mensen, want die krijgen minder de kans om zoiets te doen”, vertelt sor, die begin dit jaar het tv-programma Maestro won en daarmee bij het grote publiek bekend werd, over zijn keuze voor deze groep muzikanten. ,,Het idee is dat we allemaal van elkaar leren.”

Quote Beethoven en Mozart deden ook iets wat nog niet eerder was gedaan rapper Sor

En dat is niet de enige missie die hij heeft met zijn album en het optreden: de rapper wil jongeren in aanraking laten komen met klassieke muziek. ,,Zelf ben ik er niet mee opgegroeid, maar ik hoorde het wel in films en series. Toen ik een jaar of 15 was, wilde ik meer dan vier akkoorden achter elkaar kunnen spelen en ben ik er bewust naar gaan luisteren”, herinnert hij zich. ,,Ik hoop dat met anderen te kunnen delen. Dat de meeste bezoekers nu voor het eerst in Het Concertgebouw komen, vind ik sowieso heel leuk.”

De meeste bezoekers zijn volgens de rapper jong, maar hij heeft ook begrepen dat er donderdagavond ‘een stuk of dertig' mensen tussen de 40 en 90 jaar in het publiek zullen zitten. ,,Misschien zijn dat wel ouders met hun kinderen of opa’s en oma’s met hun kleinkind. Hoe tof zou het zijn als zij straattaal en klassieke termen aan elkaar gaan uitleggen”, aldus een enthousiaste sor. ,,Als iedereen de zaal uitloopt en door de show van klassieke muziek of hiphop is gaan houden, is het voor mij geslaagd.”

Een nieuw project heeft de rapper ook al in het vizier. ,,Ik hoop binnenkort eindelijk de synthesizers weer aan te raken en dat te gaan combineren met violen. Dat lijkt me zo’n interessant geluid”, fantaseert hij. ,,De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: