Rapper Soulja Boy betrokken bij ernstig auto-ongeluk: ‘Bedankt, God'

DJ Kaan Deniz uit Eindhoven: ‘Henk en Maria kennen me nog niet’

12:21 EINDHOVEN - Op de Demer in Eindhoven wordt hij gespot door twee Turkse jongens. ,,Hee, kijk daar. Dat is dj Kaan Deniz!” De Eindhovenaar grijnst. Nee, hij heeft ze niet ingehuurd. ,,De Turken hier herkennen me wel. Maar vraag het aan bijvoorbeeld Henk of Maria en ze weten écht niet wie ik ben.”