Rapper Typhoon eerste Zomergast

Dit voorjaar kwam Typhoon (35) voor het eerst sinds zijn doorbraakalbum Lobi da Basi (2014) met twee nieuwe nummers: Ogen Dicht en Alles is Gezegend . Die muziek kwam er niet vanzelf. Het succes van Lobi da Basi en een overvolle concertagenda duwden de artiest na 2015 een zwarte periode in waarin hij kampte met een zware burn out. Hij trad anderhalf jaar niet op. Met therapie en het hervonden geloof herpakte hij zichzelf . ‘Een nieuwe reis, een nieuw leven’, deelde hij op Instagram. Door de coronacrisis kan hij zijn energie op het grote podium nog even niet kwijt.

In 2004 won Typhoon de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop/r&b. Zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht verscheen in 2007. In 2008 speelde hij met New Cool Collective. Met Sticky Steez, Phreako Rico, James J. Benjamins en producer A.R.T. vormde hij de rapformatie Fakkelbrigade. Met deze groep bracht Typhoon in 2009 het album Colucci Era uit, dat zowel bij de State Awards als bij de 3voor12 Award de nominatie ontving voor beste album.

Na de drukke beginjaren en voordat hij in 2014 doorbrak met het album Lobi da Basi was Typhoon overwerkt en raakte de weg kwijt. Hij zwierf een tijdje rond, sliep in de auto, raakte in de schulden en trok zich terug op Terschelling. Hij was vermoeid en depressief. ,,Ik was in een bluessong terecht gekomen”, zei hij over die periode. Het lied Hemel Valt van het album Lobi da Basi gaat over saamhorigheid die angst overwint: ‘Als de hemel valt / zullen we het samen moeten dragen’. Het album kreeg in 2017 een platina plaat en in dat jaar ontving Typhoon de Van Praag Prijs voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De Lobi da Basi-tour eindigde met twee uitverkochte optredens in de Heineken Music Hall.