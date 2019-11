Ravenna-Jade blaast coaches in The Voice omver

Kippenvel

Ravenna-Jade koos voor haar auditie voor het nummer A Change Is Gonna Come. Dat lied pikte ze er met een reden uit: ,,Ik ga het gewoon doen. Ik word emotioneel als ik eraan denk, maar ik heb het gevoel dat ‘a change is gonna come', daarom ga ik het zingen.” Al bij de eerste noten die Ravenna ten gehore bracht, verscheen er een klein glimlachje op Anouks gezicht. Lil’ Kleine was na een paar seconden al overtuigd en draaide zijn stoel om. Ali B., Waylon en Anouk volgden niet veel later.



Dat de vier coaches Ravenna-Jade allemaal voor zichzelf wilden hebben, was zo klaar als een klontje. ,,Ik hoor dat je een heleboel in huis hebt om veel andere liedjes te kunnen zingen", merkte Waylon op. Ook Anouk was enthousiast, al had zij nog wel wat verbeterpunten. Desalniettemin stond Anouk te trappelen om met Ravenna-Jade samen te werken. ,,Ik ben wel heel erg onder de indruk. Je bent heel goed, maar met de juiste begeleiding kan je echt fucking goed worden.”



Toch liet Ravenna-Jade - met hulp van haar zoontje - haar oog uiteindelijk op Ali B. als coach vallen. Die stelde ‘kippenvel’ te krijgen van haar stem.