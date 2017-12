Reacties op overlijden presentator Karhof: ‘Wij zijn stil’

Mogen de Obama's naar de bruiloft van Harry en Meghan?

26 december Een eventuele uitnodiging voor Barack en Michelle Obama om naar de bruiloft van prins Harry te komen, staat misschien op de tocht. Topambtenaren in Groot-Brittannië zijn bang dat de uitnodiging de huidige relatie tussen het land en de Verenigde Staten in gevaar brengt. Prins Harry is goed bevriend met de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw.