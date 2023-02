Rebel Wilson mocht niet afvallen door Pitch Perfect-contract

Rebel Wilson mocht lange tijd niet aan haar gewicht werken. Zolang ze in de Pitch Perfect -films te zien was werd haar verboden om meer dan 4,5 kilo aan te komen of af te vallen.

,,Ik kon niet enorm veel afvallen, omdat het in de contracten voor die film stond”, zegt Wilson volgens The Wrap in de podcast Call Her Daddy van Alex Cooper. ,,Je moest op gewicht blijven.” Wilson speelde de rol van Fat Amy in Pitch Perfect uit 2012. Ook in de sequels die uitkwamen in 2015 en 2017 was ze te zien.

De Australische actrice wilde naar eigen zeggen gewicht kwijt omdat dat haar kansen om zwanger te worden zou vergroten. Bovendien werd ze steeds gecast voor dezelfde rollen. ,,Ik was het stereotype in het spelen van een dikke, grappige vriend”, aldus Wilson, die overigens wel genoten heeft van haar rollen in films als Bridesmaids en How To Be Single.

Drie jaar geleden greep ze de coronarestricties aan om aan haar gezondheid te werken. Ze had zich ‘suf getraind’ en goed op haar eten gelet, met als resultaat dat ze 18 kilo is kwijtgeraakt.

