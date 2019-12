Rebelse Shia LaBeouf komt weer tot inkeer

Veel producenten in Hollywood hadden de moed al opgegeven over de carrière van acteur Shia LaBeouf, onder meer bekend uit enkele Transformer-films en de schandaalfilm Nymphomaniac van Lars von Trier.



Zijn onvoorspelbare gedrag, openbare dronkenschap, vechtpartijen en bizarre performances, zoals vijf jaar geleden een 144 rondjes durende marathon rond het Amsterdams Stedelijk Museum, maakten hem tot een buitencategorie risicofactor voor kostbare filmprojecten.



,,Maar die tijd licht achter mij’’, bezweert LaBeouf, voorzien van een hippe volle baard, in Los Angeles, waar hij geflankeerd door zijn medespelers Dakota Johnson en Zack Gottsagen praat over zijn nieuwe film The Peanut Butter Falcon.



,,Hij heeft mij gered”, zegt de acteur wijzend op Zack, een gezette jongen met het Down-syndroom. ,,Zijn positieve kijk op het leven heeft mij enorm geholpen.’’



Zack en Shia vormen in de film een vreemd koppel. LaBeouf speelt in een gehucht in North Carolina een criminele doerak die de schuldeisers van zijn lijf wil houden en Gottsagen een jongen uit een tehuis, die een duidelijke droom heeft: worstelaar worden, onder de artiestennaam The Peanut Butter Falcon.



,,Waarom Zack mij geholpen heeft?’’, herhaalt LaBeouf. ,,Omdat hij goudeerlijk is en altijd de waarheid spreekt. Zo zie ik aan zijn gezicht dat hij zich nu stierlijk verveelt. Heb ik gelijk, Zack?”. De aangesprokene knikt verlegen. ,,Kijk, ik verveel me nu ook te pletter maar dat verberg ik. Zack kan dat niet.’’