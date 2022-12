Recensenten smullen van ‘meesterlijk gecaste’ Britse versie De Verraders, ook Graham Norton fan

Het podium voor The Traitors, zoals de show in Engeland heet, kan niet groter. Het programma is drie keer per week te zien op BBC One, het eretoneel van de publieke omroep. Claudia Winkleman (50), een van de bekendste tv-gezichten in eigen land, praat de realityreeks aan elkaar.

Daar had ze aanvankelijk geen zin in. De show wordt opgenomen in Schotland, Winkleman zag de reis niet zitten en weigerde het aanbod van de BBC. Of ze alsjeblieft toch de Nederlandse versie van RTL 4 wilde bekijken, die deze week nog een prestigieuze Gouden Roos won. Vooruit.

,,Mijn kinderen kregen niet meer te eten, ik heb mijn tanden niet meer gepoetst. Ik keek de Nederlandse versie huilend. Zo geweldig vond ik het’’, vertelde ze gisteravond in The Graham Norton Show. Waar menig andere tv-wedstrijd draait om kennis of geluk, gaat het bij De Verraders vooral om charmant liegen en gewiekst zijn. ,,Dus ik belde de baas op en zei: ‘Ik pak de trein, laat het me alsjeblieft doen’.’’

Claudia Winkleman presenteert The Traitors, de Britse versie van De Verraders.

De Britse versie werkt hetzelfde als de Nederlandse (namelijk zo), behalve dat in Engeland geen celebraties meedoen. 22 ‘gewone’ mensen strijden om een prijzenpot die kan oplopen tot 120.000 pond (bijna 140.000 euro), onder wie een student, een makelaar, een dokter, een trainer van cheerleaders en een spatherapeut. Twee van hen zijn ook nog eens stiekem een stel. Graham Norton smult ervan. ,,Het is het soort programma waar je de volgende dag met mensen over wilt praten: heb je dat gezien?’’

Presentatrice Claudia Winkleman met de deelnemers van The Traitors, oftewel De Verraders.

Daar denkt de tv-recensent van The Guardian ook zo over. ‘Je raakt verslaafd’, waarschuwt de krant in een viersterrenrecensie. ‘Het spel is genadeloos in elkaar gezet om individu tegen individu op te zetten en elke millimeter uit te melken van het menselijk vermogen om te verdenken, zijn ware aard te verbergen, paranoïde te zijn, schuldgevoel te hebben, sociopaat te zijn en elke andere denkbare narigheid. (...) Als de makers het lef hadden gehad, heette de show Headfuck’, schrijft de krant, omdat het zo rommelt met je hoofd. De nazorg is trouwens erg goed, benadrukte Winkleman.

De casting is ‘meesterlijk’, vindt de krant. In veel realityshows zie je mensen die het vooral voor de aandacht doen en opzettelijk chaos creëren, terwijl de deelnemers van The Traitors ‘heel, heel normaal’ zijn. Dat is precies de charme. ‘Het zorgt voor een angstaanjagender spektakel van gewone mensen die gek worden.’

Enkele andere kranten houden het bij drie sterren; iNews betwijfelt of kijkers wel genoeg met de onbekende mensen zullen meeleven. Maar The Telegraph geeft er ook vier. ‘Het is een studie van menselijk gedrag die demoraliserend is, maar waarvan je meer wilt.’

De verraders had al een Belgische versie, er komt ook onder meer een Amerikaanse editie.

