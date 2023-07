Recensie | Dramaserie Dertigers is in seizoen 4 op z'n best: waarom stoppen op het hoogtepunt?

Vrienden maken na je dertigste is allesbehalve makkelijk, dus áls je op die leeftijd al een handjevol hebt, kun je ze maar beter koesteren. En dat is precies wat Elias, Alex, Saar, Pieter, Bart, Lot en Nora in Dertigers laten zien: het tonen van wat je gemist hebt als je als volwassene niet spontaan op een zonnige zondag in het park kunt neerploffen met je vertrouwde kliek.

Hoewel de serie bol staat van de herkenbare problemen rond je dertigste, kunnen ze in ieder geval bij elkaar uithuilen als er weer een hindernis op de weg ligt. Het is de vriendengroep waarvan je niet wist dat je hem nodig had.

De thema’s in deze serie zijn als dertiger een feest van herkenning. En als je je er niet in herkent, dan is het een (soms pijnlijk) voorproefje. Denk aan sterfgevallen in de familie, uitvogelen of de vader van je kinderen wel de ware is of jezelf voor de zoveelste keer opnieuw uitvinden.

Hoewel de cast in de eerste twee seizoenen nog wat houterig oogde, hebben de acteurs in seizoen 4 echt hun draai gevonden. De gekunstelde oneliners die eerder aan bod kwamen, gooiden de schrijvers eindelijk overboord. De onderlinge spanningen komen boven borrelen nu de karakters verder uitgediept zijn. Maar waarom een casanova als Bart continue de aandacht buiten zijn relatie zoekt, kom je in dit vierde seizoen nog steeds niet te weten. Of waarom Saar keer op keer kortstondige flings aangaat met mannen die niet het beste met haar voor hebben.

Toch is Dertigers in seizoen 4 op z’n best, wat het des te jammer maakt dat het op zijn hoogtepunt eindigt. Volgens BNNVara is het doek gevallen omdat de castleden bijna de 40 aantikken, maar daar heeft de kijker geen boodschap aan. Fans richten hun pijlen dan ook op het eerste seizoen van Veertigers.

