Recensie | fraai theater van de Ashton Brothers: zwaartekracht verdwijnt volledig uit de zaal

Pijnlijk vervolg op The Full Monty: het verleden had beter met rust gelaten kunnen worden

Wie heeft ze niet voor eeuwig op het netvlies staan? De zes werklozen - voornamelijk metaalarbeiders - uit Sheffield die uit wanhoop een striptease-act beginnen in de succesfilm The Full Monty uit 1997? Tragiek en humor gingen hand in hand in deze sociale komedie die wereldwijd een hit werd.