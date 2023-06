Recensie: Igone in Carré is een dansgala met meer krenten dan pap

Simone Kleinsma dacht dat moeder­schap niet voor haar was weggelegd: ‘Wel pittig’

Simone Kleinsma (65) heeft lang gedacht dat het moederschap niet voor haar was weggelegd. Eind jaren 90 verloor ze na een draagtijd van zeven maanden haar dochter Teuntje. Daarna raakte de actrice nooit meer zwanger. ,,Toen dacht ik: god, wat is toch de reden dat ik dit heb moeten meemaken?”, aldus Kleinsma zondag in een nieuwe aflevering van Rooijakkers over de vloer.