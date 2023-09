Recensie | Is Erin Carter een frêle jonge moeder of een getrainde vechtmachine?

Voor een misdaadserie die zich voor 90 procent in Barcelona afspeelt is het opmerkelijk dat er maar enkele zinnen Spaans in wordt gesproken. Goed, het verhaal speelt zich grotendeels af in een Britse enclave vol expats die daar al jaren wonen maar kennelijk alleen omgaan met Engelssprekende kennissen en geen woord Spaans kunnen spreken.

Who is Erin Carter? Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Netflix)



Tot die groep behoort ook de Britse lerares Erin Carter die getrouwd is met een Spaanse arts. Thuis wordt alleen Engels gesproken, ook met haar dochter.

Who is Erin Carter? draait om de vraag of het verleden van Erin Carter (een rol van de Zweeds-Koerdische actrice Evin Ahmad) strookt met de waarheid. Zelfs haar echtgenoot heeft geen weet. Is zij een frêle jonge moeder of een getrainde vechtmachine? Dat laatste blijkt als zij bij een overval in een supermarkt een van de gemaskerde mannen vakkundig uitschakelt. Het incident is het begin van de ontmanteling van haar dekmantel.

Pas in aflevering 4 wordt duidelijk wat Carter op haar kerfstok heeft. Is zij de echte moeder van Harper, haar dochter die door nachtmerries wordt geplaagd? Is Erin een ervaren spion of iemand met een crimineel verleden?

Who is Erin Carter? rammelt aan alle kanten. De vele onwaarschijnlijke en gemakzuchtige plotwendingen vliegen de kijker om de oren – vluchtauto’s die toevallig klaarstaan compleet met sleutel, personages die op onverklaarbare wijze opeens in Barcelona opduiken – het tart allemaal de logica.

Toch blijf je kijken. Overleeft Erin alle rampspoed die over haar wordt uitgestort? En waar liggen de grenzen van deze onvervalste actieheldin? Wie alle onzinnige plotwendingen voor lief neemt zal zich toch vermaken met dit pulpachtige en pretentieloze actiedrama. Want wie gaat er niet duimen voor deze veerkrachtige in het nauw gedreven vrouw?

Volledig scherm Who is Erin Carter? © Netflix

