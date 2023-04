Recensie: Metallica brengt ode aan koning en dreunt en beukt er op los in Johan Cruijff Arena

vier sterren Recensie White House Plumbers: hoe knullig was Watergate?

Woody Harrelson vertolkt in de HBO-serie White House Plumbers een van de hoofdrolspelers in het Watergateschandaal. ,,Ik vroeg diverse keren aan de regisseur of die inbraak echt zo knullig was verlopen. Elke keer kreeg ik een bevestiging.”