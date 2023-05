Recensie: Mrs. Davis is de meest geschifte serie van 2023

RecensieWie gaat de wereld beschermen tegen de uitwassen van Kunstmatige Intelligentie (AI)? Een non lijkt op het eerste gezicht niet de meest aangewezen persoon, maar in de absurde actieserie Mrs. Davis is alles mogelijk.

Mrs. Davis Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actiekomedie (HBO Max)



Simone heet deze zuster die in een klooster in Nevada veilig jam kweekt totdat zij wordt lastig gevallen door steeds meer mensen die haar sommeren met ene Mrs. Davis contact op te nemen. Via oordopjes communiceren deze figuren, onder wie zelfs haar ouders, met een duistere organisatie die Simone (een heerlijk dwars rol van Betty Gilpin) wil inlijven. Maar de non heeft haar eigen wil en raakt zelfs betrokken bij een verzetsgroep die deze AI wil uitschakelen.

Geen alledaags gegeven dat op een volledig krankjorume manier is uitgewerkt tot een reeks gebeurtenissen waaraan meestal geen touw is vast te knopen. Zoals een proloog die zich in de Middeleeuwen afspeelt in een elitekorps van de kruisridders dat uit nonnen bestaat die zich over de Heilige Graal hebben ontfermd. Een sprong naar het heden maakt alles niet eenvoudiger op. Integendeel, de hedendaagse non Simone heeft ook geen idee waarin zij verzeild is geraakt met al die lastposten om haar heen.

Mrs. Davis geeft de kijker soms het gevoel in een surrealistisch schilderij van Salvador Dali verzeild te zijn geraakt. De ene plotwending is nog onbegrijpelijker dan de andere. Wat te denken van een wedstrijd rond een gigantische versie van het Excalibur-zwaard dat de deelnemers, onder wie de ex van Simone, zo lang mogelijk moeten vasthouden?

Niets spoort in deze zesdelige reeks. Toch blijf je kijken hopend op een logische verklaring voor een en ander. Of dat ijdele hoop is? Vaststaat dat Mrs. Davis met voorsprong de meest geschifte serie van 2023 is.

Volledig scherm Mrs. Davis © HBO Max