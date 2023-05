Recensie: spin-off Queen Charlotte is stuk minder luchtig dan de Netflix-hit Bridgerton

AD Media podcast ‘Nadia?! Gooi er alsje­blieft herhalin­gen van Een huis vol in of Dokter Deen desnoods’

Het vaste mediapanel is weer terug na een weekje meivakantie in april en de messen zijn geslepen. Het panel is niet enthousiast over de nieuwe talkshow Nadia van Nadia Moussaid. Het is traag, jaren 90, mist diepgang en urgentie en is VPRO-onwaardig. Angela de Jong is niet mals: ‘Nadia?! Gooi er alsjeblieft herhalingen van Een huis vol in of Dokter Deen desnoods!’