Recensie | Wandelende leugendetector Charlie is het geheime wapen in onvergetelijke misdaadserie Poker Face

Wat maakt Poker Face zo goed? Het geheime wapen is de hoofdpersoon Charlie. Deze blonde, explosieve vrouw met een opmerkelijk overlevingsinstinct is een wandelende leugendetector. Zij heeft de gave om meteen vast te stellen wanneer mensen liegen. Ideaal voor een pokerspeler, maar Charlie is door de casino’s in de ban gedaan. Vandaar dat zij blij is met haar baantje als serveerster in een gokpaleis.