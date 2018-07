Recept GTST-cliffhanger: veel spanning, prangende vragen en geen aliens

Dit jaar beleefde het team een ongewenste primeur; de al voltooide cliffhanger moest opnieuw worden opgenomen, omdat er te veel overeenkomsten waren met een recentelijk, dramatisch voorval (zie kader). ,,Daar heb ik wel even wakker van gelegen’’, zegt Gottschalk, die met zijn team moest zorgen voor een alternatief. ,,Normaal doen we daar maanden over, nu moest alles in twee weken opnieuw worden gedraaid en liepen de gewone opnames ook door.’’



Al vanaf januari, en soms zelfs eerder, wordt nagedacht over en gewerkt aan de zomercliffhanger, die meestal in de eerste week van juli op tv komt. Een groot deel van de verhaallijnen van de karakters wordt naar dat ultieme moment toegeschreven. Elk jaar moet het weer anders, en dat is niet altijd makkelijk. ,,Na zo veel cliffhangers op een rij ga je je afvragen: hoe komen we híer nou weer overheen? Dat is best een valkuil omdat we het risico lopen dat het grotesk en idioot wordt. We variëren daarom liever dan dat we overtreffen.’’



Zo zagen we een parachutesprong (met kapotte parachute), zagen we in een ander jaar hoe karakter Sjors Langeveld van een gezonde dochter beviel op een losgeslagen zeilboot (met als grote vraag: ‘wie is de vader?’) en aanschouwden we karakter Ludo op een gekostumeerd feestje als een soort Romein iemand vergiftigen. ,,Die vond ik zelf minder lekker. Achteraf vond ik dat iets te grotesk. Maar ja, hij riep wel vragen op. En elke cliff die vragen oproept, is in feite geslaagd.’’