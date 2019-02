Rechtbank buigt zich vandaag over juwelenroof bij Connie Witteman

Volgens Anis Boumanjal, advocaat van Witteman en Van Dun, had een groot deel van de gestolen spullen een grote emotionele waarde voor Witteman, die in de jaren 80 bekend werd als zangeres Vanessa. Een aantal sieraden kreeg ze van haar in januari 2017 overleden ex-man: FreeRecordShop-baas Hans Breukhoven. Bij de zitting vandaag is alleen Van Dun aanwezig. Volgens media wil hij tijdens de zitting, mede namens Witteman, een slachtofferverklaring voorlezen. De rechter staat dat bij hoge uitzondering toe, omdat zoiets ongebruikelijk is bij een zitting over een inbraak.

De hoofdverdachte werd een paar dagen na de diefstal, die plaatsvond in het appartement van Witteman in Amsterdam, gepakt op vliegveld Zaventem in België. Hij wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de roof maar ook van het bedreigen van een Amsterdamse officier van justitie en een politieagent. Hij uitte die bedreigingen telefonisch toen hij al in België in de gevangenis zat. Eind vorig jaar vertelde hij daarover in de rechtbank: ,,Ik was boos en gefrustreerd. Ik zat in België in de gevangenis en daar was het erbarmelijk.’’

De advocaat van Witteman en Van Dun hoopt dat L. en de twee medeverdachten - ze zitten alledrie nog vast - ‘te porren’ zijn de gestolen spullen terug te geven. Doen ze dat niet, dan wacht de drie een pittige vordering. Officieel worden de mannen verdacht van samenwerking bij diefstal en het witwassen van geld en gestolen waar. De strafeisen tegen de drie zijn nog onduidelijk.