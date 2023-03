Rechtbank toont reconstructievideo van ski-ongeval Gwyneth Paltrow: ‘Geen echt bewijs’

Tijdens de rechtszaak over het skiongeval dat actrice Gwyneth Paltrow (50) zou hebben veroorzaakt, is een animatievideo getoond met een reconstructie. De beelden tonen het standpunt van een getuige met daarop de momenten vlak voor en vlak na de botsing tussen de actrice en Terry Sanderson (76), de man die haar voor de rechter sleept.

De getuige is een skileraar die werkt voor de familie van Gwyneth Paltrow. De video van de reconstructie kwam er dan ook op vraag van de advocaten van de actrice. Op de animatiebeelden zie je Paltrow die voor Sanderson naar beneden skiet. Het moment van de botsing zelf is niet gereconstrueerd, wel het moment daarna. De rechter benadrukte dat de beelden enkel informatief zijn, en geen bewijs van schuld of onschuld.

Na de video kwam Terry Sanderson aan het woord in de rechtbank. Hij blijft beweren dat Gwyneth Paltrow in 2016 tegen hem aanbotste op een skipiste in Utah en hem vervolgens gewond achterliet. ,,Ik hoorde een ijzingwekkende gil”, zegt de gepensioneerde oogarts. ,,Op zo’n manier dat ik dacht dat iemand op een boom afstevende, en zou sterven.” Sanderson herinnert zich daarna niet zoveel: ,,Ik zag alleen maar sneeuw. Het leek alsof ik vloog. Het laatste wat ik me herinner, is dat alles zwart werd voor mijn ogen.” Totdat hij zich gewaar werd dat iemand heel boos op hem was; Paltrow, volgens de oogarts. ,,Een heel boze persoon wilde op een zeer agressieve manier de schuld op mij schuiven.”

Hij zegt hersenletsel en gebroken ribben te hebben opgelopen. ,,Ik heb blijvende fysieke en mentale letsels en leid bijgevolg een heel ander leven. Ik kan niet meer coherent nadenken.”

Vuur aan de schenen

Paltrows advocaten mogen Sanderson straks het vuur aan de schenen leggen tijdens hun verhoor. In alle waarschijnlijkheid trekken zij de kaart van haar beroemdheid en hoe hij er zijn financieel voordeel uit wil halen. Hij eiste namelijk eerst 3,1 miljoen dollar, maar een rechter vond dat maximum 300.000 dollar ook wel zou moeten volstaan. Er circuleert daarnaast een e-mail die hij stuurde met als onderwerp ‘I’m famous’ - een stok om mee te slaan voor het juridische team van Gwyneth.

Vrijdag ontkende de 50-jarige actrice al dat ze schuldig is aan het ongeluk. Paltrow verklaarde in de rechtbank dat juist Sanderson het ongeluk veroorzaakte. Volgens de actrice botste hij bij het ongeluk van achteren op haar. ,,Ik was aan het skiën en er kwamen twee ski’s tussen die van mij, waardoor mijn benen uit elkaar gedrukt werden. Ik voelde een lichaam tegen me aanduwen en ik hoorde een gek gekreun.” Aanvankelijk vroeg de actrice zich door dat gekreun af of het om een grap ging.

Volgens Paltrow was het geen harde klap, maar vielen zij en Sanderson wel op de grond. De actrice verklaarde dat ze daarbij haar knie verdraaide. Paltrow trok ook de verklaring van de enige getuige van het ongeluk in twijfel. Volgens haar stond de getuige, een vriend van het slachtoffer, te ver weg om twee mensen in skikleding te kunnen onderscheiden.

De komende dagen zouden ook Paltrows kinderen en echtgenoot Brad Falchuk moeten getuigen.

