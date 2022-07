Rechtbank wijst verzoek van Amber Heard om Depp-zaak te verwerpen af

Gesprekken over derde Top gun nadat deel 2 wereldwijd records breekt

Acteurs Tom Cruise en Miles Teller ‘hebben al gepraat’ over een mogelijk derde deel in de filmserie Top gun. Dat vertelt Teller, die een van de hoofdrollen in het tweede deel Maverick speelt, in gesprek met ET Online. ,,Het zou geweldig zijn om een nieuw deel te maken. Maar dat besluit ligt helemaal bij Tom Cruise”, aldus de jonge ster.

11 juli